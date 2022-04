Con le monete raccolte dai bambini donate 5 culle a neonati

(ANSA) - ASTI, 26 APR - Cinque nuove cullette per neonati sono state donate oggi alla Pediatria e Ostetricia del Cardinal Massaia di Asti grazie alla generosità dei bambini di 14 scuole d'infanzia e delle scuole primarie della città.

Si tratta di cullette mobili, trasportabili su un carrellino, che possono essere messe a fianco del letto della mamma dopo la nascita per favorire la pratica del "rooming in", in grado di rafforzare il rapporto madre-neonato e l'allattamento al seno.

Le cullette, del valore di circa 900 euro, rappresentano la prima parte di una donazione di circa 1.700 euro ricavati nell'ambito della raccolta fondi "uNa…tale solidarietà costa poco", promossa dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti, con la collaborazione dell'associazione Il Dono del Volo.

Nel periodo pre-natalizio erano state collocate nelle scuole 118 bottigliette di plastica riciclata, che in pochi giorni sono state poi tutte riempite con monetine da 1, 2 o 5 centesimi per un totale di 1.689 euro.

La somma restante sarà impiegata per l'acquisto di una nuova apparecchiatura per l'area materno-infantile: un monitor multiparametrico carrellato per il Pronto Soccorso Pediatrico, del valore di circa 1.000 euro. (ANSA).