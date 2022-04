Cinema: Bouchet e Luxuria aprono 37/esimo Lovers Festival

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Barbara Bouchet e Vladimir Luxuria hanno aperto questa sera alla Mole Antonelliana di Torino la 37/a edizione del Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi Lgbtq+ in programma fino al primo maggio. "Il nostro festival è sempre un momento gioioso, che celebra la vita, la libertà, i diritti delle persone di vivere secondo la propria natura - ha detto Luxuria, che del festival è la direttrice - ma non dimentichiamo cosa sta accadendo vicino a noi, una guerra angosciosa che ci verrà raccontata tra gli altri anche da Zifaamelu, trans riuscita a lasciare l'Ucraina nonostante il passaporto ancora con un nome maschile a causa del quale è accusata di tradimento. Lei, che sarà qui giovedì, non avrebbe mai imbracciato un fucile".

Tra Luxuria e Bouchet, mandrina del festival da sempre icona gay, è poi seguito un siparietto. "Il cinema di Barbara oggi non si potrebbe più fare - ha detto Luxuria - perché troppo pieno di battute omofobe, come il 'faccia di ricchione' di Lino Banfi in Spaghetti a Mezzanotte. Sono contraria alla cancel culture e credo sia bene dare il valore giusto alle opere d'arte rispetto al periodo in cui sono state prodotte". "In quegli anni - ha risposto Bouchet - nessuna pensava che certe frasi, certe scene fossero offensive. Oggi la mentalità è cambiata. Sono felicissima di essere qui per i valori di libertà di questo festival, perché significa che il mio cinema è stato sdoganato e finalmente sono stata accettata come attrice. Al di la' dei pregiudizi".

In serata, anche un'incursione di Karma B, il duo di drag queen che intratterrà il pubblico in tutte le serata, un intervento di Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, e la proiezione del cortometraggio italiano Applausi del 2021 di Alex D'Antona e Fabiano Tagarelli e del lungometraggio inglese in anteprima internazionale 'In from the Side'. (ANSA).