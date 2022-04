Alimentare: Galup festeggia 100 anni ed entra nel Metaverso

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Cent'anni di attività sono "una piccola tappa intermedia" per un'azienda come la Galup, un marchio storico di Pinerolo (Torino) e di tutto il Piemonte, fedele alla stessa ricetta del panettone basso e ricoperto di glassa con le nocciole, ma pronto al futuro. E alla dimensione del Metaverso, l'evoluzione digitale e dello spazio virtuale, fatto di avatar e 3D, di blockchain e nft (non-fungible token) guarda (anche) l'azienda che dal 2014 è in mano alla nuova proprietà. L'ultimo anno si è chiuso con un incremento del 30% del fatturato, a 11 milioni di euro, una quota di export pari al 25% e 25 dipendenti.

Il centenario di Galup è stato festeggiato nell'aulica sede della Scuola di Applicazione d'Arma, nel centro di Torino. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la vicesindaca di Torino Michela Favaro e il sindaco di Pinerolo Luca Salvai. "Galup - ha sottolineato il presidente, Giuseppe Bernocco - non è solo una marca. è una bella storia italiana che si mescola con la vita e l'infanzia di molti noi".

E' "sempre stata un'azienda all'avanguardia e che guarda al futuro, come testimonia il manifesto pubblicitario del 1956 dove si ipotizzava il panettone sulla Luna, 13 anni prima che si sbarcasse l'uomo - ha detto Alberto Mossotto, direttore marketing dell'azienda dolciaria - Proprio ispirandoci a quel manifesto così lungimirante, abbiamo deciso di fare un passo verso il futuro: il panettone Galup sarà il primo ad approdare nel Metaverso".

Primo passo la creazione del logo Galup Nft: "Entrare nel metaverso significa accedere a un mercato globale e in crescita, esplorare nuovi modelli di business e di interazione con i clienti", ha spiegato Mattia D'Alessandra, amministratore delegato della società DVERSO. (ANSA).