Torino Wine Week chiude con 5.000 presenze

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Si è chiusa, con un bilancio di oltre 5.000 presenze, la quarta edizione di Torino Wine Week che si è snodata in serate e degustazioni in locali cittadini e nel 'Salone del vino' allestito al Museo del Risorgimento, due giorni con il tutto esaurito, prima del gran finale nell'enoteca di Eataly Lingotto. "È stata l'edizione maggiormente partecipata come pubblico e come produttori, che continuano a credere in un Salone del vino che vuole raccontare e rappresentare tutto il Piemonte", commenta Patrizio Anisio, organizzatore della manifestazione.

"Torino Wine Week continua la sua missione - aggiunge Anisio: quella di crescere e affermarsi come il più grande contenitore di eventi legati al vino a Torino, sviluppando nel corso di tutto l'anno la filosofia del bere bene e con consapevolezza" Torino Wine Week è organizzata dall'associazione KLUG, in collaborazione con Bonobo Events e Orticola Piemonte, con il patrocinio della Città di Torin il supporto di Camera di commercio (ANSA).