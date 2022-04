25 Aprile: Torino, imbrattate sedi Pd e Radicali Italiani

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Dopo le bandiere della Nato e del Pd bruciate ieri sera al corteo del 25 Aprile, a Torino la scorsa notte una sede Dem, in via Oropa, e quella dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta sono state imbrattate con le scritte in vernice rossa '"servi della Nato" e "servi della guerra".

"I pacifisti nostalgici del Patto di Varsavia hanno le mani insanguinate del popolo ucraino e non perdono occasione per confermarlo", commenta Silvio Viale, esponente dei Radicali Italiani e consigliere comunale di maggioranza nel gruppo Lista Civica per Torino. Lo stesso Viale è stato contestato ieri sera per aver sfilato con la bandiera della Nato. "Gli piaccia o non piaccia - prosegue il consigliere comunale - i nuovi partigiani sono gli Ucraini e i nuovi nazi-fasci sono i Russi. E in Italia noi difendiamo i valori di libertà anche per loro, quelli che fossilizzati nella storia ci odiano da quarant'anni".

La sede del Pd in via Oropa è nel quartiere Barriera di Milano, quella dell'associazione Aglietta in centro città.

(ANSA).