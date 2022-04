25 Aprile: Casale celebra la Resistenza di 'Fasulin'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 25 APR - Il Casalese guarda alla Valsusa alle celebrazioni per il 25 Aprile. Tra le donne citate, infatti, Enrica Morbello Core, detta 'Fasulin', ultima partigiana del territorio, scomparsa a 99 anni nel maggio 2021, combattente della Resistenza a Condove, dove raggiunse il marito Dino. Oggi, la figlia Fernanda l'ha ricordata a Casale, ringraziando l'oratore ufficiale, lo scrittore Roberto Coaloa, che ha citato "i suoi occhi grandi, sempre commossi", e i produttori del musical - riprese iniziate in Valsusa a metà aprile - 'Fasulin, dalla parte giusta'.

Così come, donna della Resistenza in Monferrato era la staffetta Ernestina Valterza, morta a 91 anni nel 2010, il cui compito era di recarsi a Biella, in bicicletta, per reperire il denaro per sostenere la lotta partigiana.

A Casale una grande bandiera dell'Ucraina, quelle Arcobaleno, uno striscione con 'Addio alle Armi' sono stati portati in corteo per la città. (ANSA).