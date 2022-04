25 aprile: Anpi Alessandria,guerra rischia incendiare Europa

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 APR - Per l'anniversario della Liberazione ad Alessandria è stato inaugurato al Cimitero il 'nuovo' Monumento-Ossario ai Caduti Partigiani, nel Campo della Gloria, interessato da un intervento di ristrutturazione per rinnovare la parte marmorea e la scultura in bronzo. "Si tratta - spiega Roberto Rossi, presidente provinciale Anpi - di un vero e proprio sacrario, un famedio, con una ventina di sepolti nella cripta. Ma rappresenta simbolicamente tutti i circa 600 combattenti per la nostra Libertà. Ci sono anche un ucraino da Odessa, un polacco trucidato nella battaglia di Pertuso, un russo di Ryazan, oltre ad alcuni francesi. Tutti contro il nazifascismo. Oggi, come allora, uniti dobbiamo fare finire subito il conflitto in corso, trovando gli strumenti necessari per instaurare il processo di Pace. Se si continua a buttare benzina sul fuoco, - ha concluso Rossi - si rischia di incendiare tutta Europa. Adoperiamoci per spegnerlo".

Cerimonie anche in altre città della provincia di Alessandria. A Ovada il sindaco, Paolo Lantero, ha sottolineato come "i valori di libertà, giustizia, solidarietà, partecipazione democratica, uguaglianza, accoglienza, dialogo e, soprattutto, Pace - per cui i nostri padri hanno combattuto - sono fiori cui ogni giorno dobbiamo dare una goccia d'acqua".

Molti i giovani presenti a Tortona, dove l'ex primo cittadino ed ex presidente della Provincia Fabrizio Palenzona ha ricordato Adriano Bianchi, comandante partigiano e Medaglia d'Argento al Valor Militare, cui è stata dedicata la prima edizione del concorso 'La Costituzione Oggi' per le scuole. Per un anno si custodisce in istituto la bandiera della Brigata partigiana 'Arzani'. (ANSA).