Sanità:chirurgia oncologica, lezioni e live surgery a Biella

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "La neoplasia del retto: update diagnostico terapeutico". Questo il tema del corso residenziale di chirurgia oncologica che si è svolto all'Ospedale di Biella. L'appuntamento rientrava nell'iter formativo in chirurgia colorettale annualmente promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR) ed è stato organizzato in collaborazione tra l'Asl di Biella e il Colorectal Disease Center (gruppo chirurgico specialistico guidato da Mario Trompetto). Gli incontri del corso "La neoplasia del retto: update diagnostico terapeutico" hanno proposto nella giornata inaugurale lezioni frontali, dibattiti e confronti tra esperti di fama mondiale, alcuni dei quali collegati online. Tra di loro il professor Steven Wexner, direttore della Chirurgia Colorettale della Cleveland Clinic di Miami, Paris Tekkis dell'Imperial College di Londra e Rodrigo Perez dell'Istituto Oncologico di San Paolo in Brasile.

La seconda giornata di lavori invece è stata dedicata alla "live surgery", con interventi chirurgici in diretta dalla sale operatorie dell'Ospedale, durante la quale l'équipe biellese ha eseguito un'operazione particolarmente complessa di resezione del retto per neoplasia per via totalmente mininvasiva laparoscopica. (ANSA).