Vini e vigneti del Monferrato Casalese in una carta bilingue

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 23 APR - Il Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese ha realizzato la carta bilingue (italiano-inglese) 'Zone e Vigneti del Monferrato Casalese' I Cru di Enogea, per la promozione nazionale e internazionale dei suoi vini: Grignolino del Monferrato Casalese, Barbera del Monferrato Superiore, Rubino di Cantavenna, Gabiano. E' realizzata da Alessandro Masnaghetti, grazie al Fondo Europeo Agricolo e con il contributo di Fondazione CrA, Comune di Casale, Consorzio Gran Monferrato.

Riproduce, in scala 1:52000, zone e vigneti di 33 municipalità ed è arricchita da un compendio geologico curato da Alfredo Frixa. Sette i settori: 5 occidentali (Valcerrina, da Serralunga di Crea a Odalengo Piccolo, da Murisengo ad Alfiano Natta, Gabiano/Rubino di Cantavenna e San Giorgio/Casale) e 2 orientali (Valle Ghenza e Vignale/Valle Grana).

"Il lavoro - spiega l'autore - è il tentativo di spostare l'attenzione dal particolare delle singole bottiglie al contesto in cui nascono". "Grazie anche a iniziative come questa - sottolinea Marco Protopapa, assessore all'Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte - facciamo conoscere la nostra regione attraverso prodotti e vini, sicuri che, una volta apprezzati e vissuti, resteranno nel cuore dei visitatori". (ANSA).