Ucraina: scuole di Arquata Scrivia colorano Officina di Pace

(ANSA) - ARQUATA SCRIVIA (ALESSANDRIA), 23 APR - Aperte al pubblico, da oggi al 3 maggio, le mostre che raccolgono i lavori sulla Pace eseguiti dagli studenti di Arquata Scrivia (Alessandria). L'idea, lanciata dall'amministrazione comunale nei primi giorni della guerra in Ucraina, è quella di costruire insieme una vera e propria Officina per sensibilizzare grandi e piccini sul tema. "Un bene che pensavamo fosse sempre a disposizione, ma che il conflitto in Est Europa e gli altri 52 in corso nel mondo - commenta Nicoletta Cucinella, vicesindaco e assessore a Pubblica Istruzione e Cultura - hanno fatto capire quanto sia precario. Proprio per questo, la Pace va costruita a piccoli passi, ogni giorno, con gesti di solidarietà e cooperazione".

Le opere dei bambini dell'Infanzia Paritaria 'Agusti' e della Statale 'Marè' sono esposti nell'Atrio del Municipio, quelli degli allievi della Primaria 'Pascoli' e Secondaria di primo grado 'Da Vinci' nella Sala SOMS.

Il Comune ha lavorato anche con l'Anpi per realizzare una 'Panchina della Pace', colorata come la bandiera Arcobaleno e con il richiamo all'art. 11 della Costituzione. Sarà inaugurata il 25 Aprile in piazza del Municipio, per poi essere installata in via Villini, nella zona delle scuole. "Un luogo di passaggio molto frequentato, un modo per invitare più persone possibili a riflettere", sottolinea l'amministrazione comunale. (ANSA).