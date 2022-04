Novara: polizia chiude locale per 10 giorni

(ANSA) - TORINO, 23 APR - E' stato chiuso per dieci giorni dalla polizia a Novara il locale "La Parada". Il provvedimento è stato preso dalla questura "a seguito - informa una nota - dei numerosi interventi delle forze dell'ordine" per liti e presenza di persone "moleste o con pregiudizi di polizia". L'ultimo episodio è un rissa che si è scatenata il 17 aprile: un uomo era stato aggredito e colpito dal lancio di bottiglie in vetro mentre si trovava con un amico all'interno dell'esercizio. La questura segnala la "reticenza" nel consegnare le immagini video dell'accaduto. (ANSA).