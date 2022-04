Carne di Razza Piemontese, rassegna di due giorni a Cavour

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Cavour, secondo comune in Italia, dietro a Cuneo, per il più alto numero di capi bovini di razza Piemontese allevati, dedica una rassegna di due giorni, domenica 24 e lunedì 25 aprile, alla pregiata carne. Fiera di primavera nel centro del paese, con la presenza di produttori, macchinari agricoli e attrezzatture per la zootecnia, mentre i ristoranti proporranno menu a base di carne di razza Piemontese.

In occasione della cerimonia di chiusura, lunedì 25 aprile alle 16 in Piazza III Alpini, Confagricoltura consegnerà agli allevatori di razza Piemontese il riconoscimento di 'Custodi della Biodiversità'.

"Grazie al loro impegno, con la conduzione di aziende fortemente ancorate al territorio, si contribuisce a salvaguardare una ricchezza di straordinario valore culturale, prima ancora che economico", fa notare Il presidente di Confagricoltura Torino Tommaso Visca. "Inoltre - prosegue - la salvaguardia della Piemontese, la più importante razza autoctona italiana in termini di patrimonio zootecnico, contribuisce in modo determinante alla valorizzazione del nostro ambiente rurale".

"Su un totale di 284.134 capi di Piemontese allevati in 4.227 aziende ben 1.128 stalle con 74.131 animali sono in provincia di Torino - spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - mentre altri 2.018 allevamenti con 161.759 capi sono allevati in provincia di Cuneo. Cavour, comune torinese al confine con la provincia di Cuneo, è al centro della zona tipica della Piemontese,. (ANSA).