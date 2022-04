Ucraina: Valenza, 400 studenti e docenti in marcia

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 22 APR - Alunni e docenti in marcia, in 400, a Valenza Po (Alessandria) da piazza Gramsci fino al Municipio con una sosta davanti al Teatro Sociale, per ribadire il no alla guerra Russia-Ucraina. "Il momento di raccoglimento al Teatro - spiega il sindaco Maurizio Oddone - ha un particolare significato per noi valenzani: durante la Guerra la struttura, infatti, è stata bombardata. Quello dato oggi è un gran bell'esempio, arrivato dai più giovani, il nostro futuro, già più sensibili degli adulti, governanti compresi, cui hanno indicato la via da seguire". (ANSA).