Tunnel di Tenda, ripreso scavo sul versante francese

(ANSA) - TORINO, 22 APR - E' ripartito oggi lo scavo sul lato francese per il nuovo tunnel internazionale di Tenda, tra la provincia di Cuneo e la valle francese della Roya. Lo comunica Anas (Gruppo FS Italiane). La società Edilmaco ha riavviato le operazioni, sospese all'inizio dell'ottobre 2020 per l'alluvione che ha devastato la zona, a 493 metri dall'imbocco della galleria. Lo scavo è condotto con l'uso di esplosivo.

Sul lato italiano lo scavo della nuova canna del Tenda ha raggiunto i 1.475 metri dall'imbocco del tunnel dove si stanno eseguendo le attività di consolidamento delle pareti in prossimità del fronte di scavo tramite chiodature. Per il momento - precisa Anas - sul versante italiano gli scavi "procedono come da previsioni con il 'martellone' meccanico, vista la presenza di materiale non sufficientemente compatto per l'avanzamento con l'esplosivo".

Si stanno realizzando anche due bypass pedonali e un bypass carrabile, quest'ultimo prossimo al completamento: collegheranno la nuova canna al tunnel storico e saranno utilizzati per lo spostamento di mezzi e materiali durante le prossime lavorazioni.

Il progetto prevede, per la direzione Italia-Francia la costruzione di una nuova canna monodirezionale. Per la direzione Francia-Italia è invece previsto l'ampliamento dell'attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. (ANSA).