Trapianti: Torino, la Mole si illumina per le donazioni

(ANSA) - TORINO, 22 APR - In Piemonte, nel 2021, erano 957 i pazienti in attesa di un trapianto. E' per loro, e per chi un giorno potrebbe trovarsi nella stessa situazione che, dal tramonto di sabato 23 aprile, la Mole Antonelliana accenderà una simbolica luce di speranza illuminando la sua cupola di rosso con un cuore impacchettato da un fiocco bianco, l'immagine della Regione Piemonte per simboleggiare la donazione. L'iniziativa di sensibilizzazione alla donazione è promossa in occasione della Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti che vede anche tornare, per il secondo anno, il progetto #Affacciatiallafinestrascattaposta. "L'intento - spiega il professor Antonio Amoroso, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte e presidente della Fondazione D.O.T. - è informare e sensibilizzare quante più persone possibili che l'espressione positiva alla donazione dei propri organi dopo la morte è un grande atto d'amore". Secondo gli ultimi dati, degli 11 milioni di dichiarazioni di volontà raccolte nelle anagrafi, 800 mila riguardano il Piemonte con un tasso di favorevoli del 68%.

"La generosità di Torino e del Piemonte - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - ha una lunga tradizione di solidarietà e in particolare di sensibilità sul tema dei trapianti. Noi sindaci dobbiamo essere protagonisti nella promozione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d'identità". (ANSA).