'Torino che spettacolo', parte nuova campagna di promozione

(ANSA) - TORINO, 22 APR - 'Torino, che spettacolo! L'evento ti emoziona, il Piemonte ti sorprende'. Questo il claim, associato a un panorama della città dall'alto, della nuova campagna di comunicazione, avviata oggi, con cui la Città annuncia i grandi eventi della primavera-estate, da Eurovision al Salone del Libro per citarne alcuni, e insieme promuove il suo territorio e quello di tutta la regione. E' prevista l'affissione di 2.800 manifesti su tabelloni pubblicitari, nelle stazioni ferroviarie italiane e delle metropolitane, sui mezzi pubblici e negli aeroporti, e sarà veicolata anche attraverso stendardi, mupi, totem e pagine pubblicitarie sugli organi di informazione. "E una campagna - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - che accompagnerà tutte le grandi iniziative dei mesi di maggio e giugno, che sarà declinata in base ai diversi eventi e grazie alla quale il nome di Torino sarà presente in tutti i principali hub di trasporti".

Primo evento, Eurovision, il festival canoro internazionale dal 10 al 14 maggio che, dice Lo Russo, "sarà un'occasione importante di promozione della città e di relazioni istituzionali, una grande occasione per Torino, il Piemonte e il Paese". E in tema di eventi il sindaco, interpellato sui fuochi di San Giovanni, festa patronale del 24 giugno spiega che "sono in fase di predisposizione e l'idea è attivare una procedura per farli in sicurezza e nel rispetto per quel che riguarda il rumore". (ANSA).