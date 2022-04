Salone Libro: incontri Rai Libri aprono con ospite Franceschini

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sarà la presentazione de "L'Oro d'Italia", ultimo libro di Marco Frittella, con ospite previsto il ministro della Cultura Dario Franceschini, ad aprire, il 19 maggio alle 13.00, moderato da Paolo Conti, la serie di appuntamenti di Rai Libri al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio.

"Vogliamo fornire al nostro pubblico strumenti di intrattenimento, ma anche di riflessione e di analisi. Il nostro claim è 'Storie a servizio del pubblico', di tutti i segmenti del pubblico, di chi chiede leggerezza come di chi chiede un livello più sofisticato di lettura" spiega Frittella, direttore di Rai Libri, la casa editrice della Rai.

Tante le novità editoriali presentate a Torino tra cui 'Monica', la biografia della grande attrice Monica Vitti, morta il 2 febbraio 2022, che sarà presentata il 20 maggio alle 18.30 da Laura Delli Colli. Atteso l'appuntamento del 21 maggio alle 12.30 con Alberto Angela che illustrerà la collana "Genio", storia delle scoperte che hanno cambiato la nostra vita, realizzata in coedizione con La Repubblica, con presenti all'incontro il direttore del quotidiano Maurizio Molinari e il direttore di Rai Libri Marco Frittella. Sempre il 21 maggio Flavio Insinna parlerà alle 18.30 de 'Il Gatto del Papa' favola illustrata per grandi e piccoli. E il 22 maggio alle 12.30, Franco Nero, introdotto da Antonio Riccardi, presenterà "Django", autobiografia scritta con Vincenzo De Luca, mentre alle 18.30 sarà la volta di Ilaria Grillini, autrice di "Elisabetta la Regina 'Italiana", volume che racconta la lunga storia d'amore tra i Windsor e il nostro Paese. Gli incontri con gli autori si svolgeranno nello spazio riservato alla Rai presso il padiglione Oval, quello con Alberto Angela sarà invece nell'Auditorium del Salone. (ANSA).