Lungo il Po 575 km, è la marcia per Neurochirugia pediatrica

(ANSA) - TORINO, 22 APR - A piedi lungo il Po, risalandone a ritroso il corso, dalla foce nel Ferrarese fino a Torino. In tutto 575 chilometri di strada, che Martina Maccari, mamma di tre bambini e moglie del giocatore della Juventus Leonardo Bonucci percorrerà, con altre persone, per il progetto 'Nettare', nato dopo la malattia che ha colpito nel 2016 il secondogenito del calciatore. Un progetto che ha lo scopo di donare speranza ai bambini ed alle famiglie dell'ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, attraverso l'acquisto di un macchinario speciale per delicati interventi neurochirurgici.

'Sulla stessa strada', è il viaggio di 'Nettare', il progetto editoriale online lanciato dalla stessa Martina Maccari lo scorso anno per raccontare sui social network la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza. Un viaggio che partirà il prossimo 1 maggio. Dalla foce del Po attraverso Ferrara, Parma, Pavia e Torino, che sarà la tappa conclusiva prevista il 26 maggio. Lungo il percorso saranno organizzati incontri dedicati ai bambini e alle loro famiglie, con la partecipazione di Pietro Morello, tiktoker e musicista attivo in diversi progetti di musicoterapia. Sarà possibile unirsi al viaggio, attraverso donazioni e la partecipazione diretta all'intero percorso, a una tappa o a un singolo momento della giornata.

"Sulla stessa strada" è stato presentato ieri alla Nuvola Lavazza di Torino con una serata charity a cui hanno partecipato i vertici dell'ospedale Regina Margherita, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'a.d. Maurizio Arrivabene, l'allenatore Massimiliano Allegri e alcun giocatori bianconeri.

"L'adesione ed il sostegno ricevuti sono significativi e sono un punto di partenza fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati", spiega Martina Maccari. (ANSA).