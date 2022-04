Giornata Terra: 92enne premiata per progetto antispreco

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Ha 92 anni ed è la 'decana' delle persone che frequentano il mercato di Porta Palazzo a Torino e il banchetto di RePopp, il progetto per il recupero dell'ortofrutta e la lotta allo spreco alimentare, dove si reca ogni giorno con il suo carrellino. La signora Margherita, che per quanto l'età glielo permette dà anche una mano agli Ecomori, i migranti africani impiegati nel progetto, è stata premiata oggi in occasione della Giornata della Terra e del suo passaggio numero 1.500 alla bancarella di RePopp.

Per celebrare la doppia ricorrenza l'associazione Eco dalle Città e gli Ecomori hanno voluto festeggiare con lei e omaggiarla di una copia su tela della Natura Morta di Caravaggio, in cui è raffigurato un piatto di frutta e verdura un po' mature, simbolo dei prodotti ortofrutticoli che ogni giorno il progetto recupera e distribuisce a chi ne ha bisogno.

