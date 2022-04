Carceri: evasione sventata dalla penitenziaria a Biella

(ANSA) - BIELLA, 22 APR - Sventato un tentativo di evasione alla casa circondariale di Biella. Il detenuto, un nordafricano impegnato nelle pulizie nel cortile interno, ha provato la fuga sperando di non essere notato dall'agente della penitenziaria in servizio. Quest'ultimo ha dato subito l'allarme e il detenuto è stato fermato dagli agenti opponendo resistenza. E' stato quindi arrestato e denunciato per resistenza.

E' solo l'ultimo di una serie di episodi che nell'ultimo periodo ha visto impegnati gli agenti della polizia penitenziaria di Biella nel mantenimento della sicurezza all'interno della casa circondariale. Di recente infatti gli agenti hanno scoperto visitatori che tentavano di consegnare ai propri parenti detenuti telefoni cellulari o sostanze stupefacenti. (ANSA).