Ue sceglie Studio Fieschi per valutazione impatto ambientale

(ANSA) - TORINO, 21 APR - La Commissione Europea ha assegnato allo Studio Fieschi & soci, che opera sui temi della sostenibilità con un'esperienza trentennale, il compito di aiutare le imprese nella valutazione delle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni. Per tre anni a partire da aprile 2022, infatti, la società fondata da Maurizio Fieschi e che vede tra i partner Ugo Pretato, responsabile di progetti di sostenibilità dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, gestirà insieme a due realtà tedesche l'Help Desk della Commissione Europea sulle metodologie Product Environmental Footprint (Pef) e Organisation Environmental Footprint (Oef), sviluppate dalla stessa Commissione. L'Help Desk è un servizio istituito per supportare aziende, istituzioni e tavoli di lavoro nell'applicazione di queste metodologie e rivolto a tutti i paesi dell'Unione Europea.

"L'Italia può offrire il proprio contributo ai massimi livelli sui temi della sostenibilità. Per noi questa collaborazione prestigiosa costituisce un riconoscimento significativo del nostro impegno e della nostra autorevolezza nel settore in cui operiamo e nel quale siamo riconosciuti da molti come innovatori, non solo nella misurazione degli impatti ambientali, ma anche nelle strategie per rendere aziende e istituzioni più sostenibili" commenta Maurizio Fieschi, ceo di Studio Fieschi. "Pef e Oef rappresentano due strumenti fondamentali a livello europeo per la valutazione delle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni. La loro applicazione, tuttavia, impone sfide notevoli, nonché aggiornamenti periodici sui quali è necessaria una formazione costante. Siamo orgogliosi di poter supportare le aziende europee che intendono affrontare questo percorso ambizioso", ha aggiunto Ugo Pretato. (ANSA).