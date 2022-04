Scoppio Quargnento:frode assicurazione mutuo, altra condanna

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 APR - Nel processo per frode all'assicurazione sul mutuo per l'acquisto del cascinale di Quargnento - fatto esplodere nel novembre 2019 causando la morte di tre vigili del fuoco - Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco sono stati condannati in primo grado a un anno e tre mesi, come chiesto dal pm. Le difese non ricorreranno in Appello.

I Vincenti hanno infatti chiesto alla Corte d'Appello di Torino un concordato per un accordo complessivo di 27 anni di carcere, in modo da raggruppare tutti i reati per cui sono stati giudicati colpevoli. Il concordato andrebbe a racchiudere l'omicidio volontario dei tre Vigili del fuoco (Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido) morti nell'esplosione, le lesioni, la truffa all'assicurazione, il crollo della magione di Quargnento e, appunto, la frode all'assicurazione stipulata ai tempi del mutuo e (per il solo Vincenti) la calunnia. (ANSA).