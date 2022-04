Sanità: rinnovato Laboratorio Microbiologia-Virologia Molinette

(ANSA) - TORINO, 21 APR - E' operativa da oggi una nuova strumentazione d'avanguardia del Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza di Torino, acquistata grazie ai fondi raccolti e devoluti da Fondazione Ricerca Molinette per l'emergenza Covid-19.

"Il nostro obiettivo - spiega Massimo Segre, presidente della Fondazione - in questi anni così sfidanti per la medicina internazionale, è stato quello di agire per contenere gli effetti della pandemia, ma anche e soprattutto di lavorare per il futuro. Nella stessa prospettiva è nato anche il primo Bando per il finanziamento di un progetto d'eccellenza sulle patologie dell'invecchiamento".

Il potenziamento del nuovo laboratorio - è stato spiegato - persegue due obiettivi, il potenziamento tecnologico e logistico per la gestione della pandemia in termini di attività diagnostica e di ricerca clinica, e la preparazione nei confronti di situazioni emergenziali a potenziale pandemico in ambito microbiologico predisponendo le basi per gli studi sui microrganismi multiresistenti agli antibiotici. Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid, l'acquisizione di congelatori e frigoriferi ha ad esempio consentito lo stoccaggio di numerosissimi campioni da utilizzare per gli studi sul virus.

"La strumentazione - commenta il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle - sarà utilissima per rafforzare il nostro Centro, diretto dalla professoressa Rossana Cavallo, che in questi due anni di pandemia da Covid 19 si è confermato un punto di riferimento per l'intera regione". (ANSA).