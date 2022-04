Salute: sondaggio Natruly, agli italiani piace il biologico

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Agli italiani piacciono i prodotti biologici. Lo conferma un sondaggio di Natruly, startup spagnola dell'healthy food sbarcata in Italia sei mesi fa. L'80% degli intervistati da Natruly dice di utilizzare prodotti biologici.

Tra i fattori che attraggono c'è il valore della sostenibilità: il rispetto della biodiversità, il benessere animale, ma anche il giusto compenso per i lavoratori agricoli che lo producono.

L'interesse dei consumatori è confermato dal recente accordo di Natruly con Probios, che produce e commercializza alimenti biologici dal 1978 e nel solo mese di marzo ha distribuito oltre 20.000 prodotti biologici firmati Natruly. I 200 partecipanti al sondaggio - 50% uomini e 50% donne, di età tra i 20 e i 60 anni, in tutta la Penisola - per lo più riconoscono il valore aggiunto del biologico: il 39% lo sceglie pensando che sia più salutare poiché privo di pesticidi e chimica di sintesi, il 41% ritiene che sia realizzato attraverso processi più rispettosi dei lavoratori e degli animali. Peccato che il 69% ritenga di capire se un prodotto è biologico dalla scritta "bio" sulla confezione e solo il 38% riconosca il logo europeo di certificazione. Solo il 12% non ha mai mangiato alimenti biologici: il 54% per i costi troppo elevati, mentre il 25% non presta attenzione al fatto che i prodotti siano biologici. "L'utilizzo di ingredienti biologici è di importanza primaria, ma il risultato finale non può prescindere da tutti i componenti. Ad esempio: un succo di frutta o uno snack biologico, se ha il 30% di zuccheri aggiunti è quanto di più lontano dall'essere salutare" spiega Niklas Gustafson, fondatore di Natruly insieme a Octavio Laguía.

(ANSA).