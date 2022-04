Nord Ovest punta su logistica, accordo tra Regioni

(dell'inviata Barbara Paloschi) (ANSA) - TORINO, 21 APR - Grazie all'imminente incrocio sul proprio territorio dei corridoi ferroviari europei ad Alta Velocità Lisbona-Kiev e Genova Rotterdam, il Piemonte si troverà presto proiettato da area periferica a centro attraverso il quale passeranno la maggior parte delle merci in movimento nel continente. Ecco perché la Regione che deve il suo sviluppo alla manifattura intende ora puntare sulla logistica, facendo sistema con le confinanti Liguria e Lombardia, coinvolte nella firma di un accordo oggi ad Alessandria. Occasione, gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, appuntamento al quale hanno partecipato i tre governatori Alberto Cirio, Giovanni Toti, e da remoto Attilio Fontana, e al quale sono intervenuti in collegamento i ministri Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Ad aprire i lavori, l'assessore piemontese ai Trasporti, Marco Gabusi.

Per non farsi trovare impreparate, le tre Regioni hanno oggi sul tavolo nuovi temi, a partire da quello dell'individuazione in collaborazione con il Governo delle Zone Logistiche Semplificate, che comporteranno vantaggi e sburocratizzazioni. E la Liguria sta investendo da tempo sul proprio sistema portuale, che però ha bisogno di un'area logistica adeguata alle spalle della costa, penalizzata dalla morfologia del territorio.

"Nella logistica - ha affermato Cirio - ritengo ci sia il futuro della mia Regione, che ha avuto una storia legata all'auto e alla manifattura, che ha inventato il computer e la Nutella, ma ha avuto anche una sfortuna: trovarsi in una terra ai confini dell'impero. Nel tempo però è accaduto che, grazie alla lungimiranza di chi ha deciso di far passare la Lisbona-Kiev a Sud delle Alpi, quella sfortuna è stata ribaltata, e ora il Piemonte si ritrova al centro dell'Europa".

"In Liguria - ha spiegato Toti - stiamo lavorando moltissimo per migliorare l'operatività dei porti e abbiamo bisogno di una logistica a terra che segue, altrimenti ci troveremmo a monte il tappo che stiamo cercando di eliminare a mare. Siamo qui per metterci intorno a un tavolo e individuare uno strumento veloce per gestire tutto questo: la condivisione c'è, e le tre Regioni devono lavorare insieme al Governo per costruirlo".

"La qualità del lavoro che l'insediamento logistico porta sul territorio - ha sottolineato Fontana - è un punto sul quale la nostra Regione pone grande attenzione. Dialogo, ascolto degli stakeholder e poi decisioni: questo è l'approccio che adotteremo".

La logistica, ha ricordato Carfagna, "è uno strumento chiave di coesione del territorio, sul quale l'Italia investirà nei prossimi anni 62 miliardi". E la scelta del Nord Ovest di fare sistema, ha osservato Gelmini, "darà benefici all'intero Paese".

