Musica: esce 'Suavemente Rmx' di Boro Boro

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Esce domani, venerdì 22 aprile, 'Suavemente RMX (Soolking) del rapper torinese Boro Boro, all'anagrafie Federico Orecchia, classe '96, disponibile su tutte le principali piattaforme per Virgin Records/Universal Music Italia. Autore di successi come il singolo 'Lento' o Nena', l'artista multiplatino torna con il remix di Suavemente, brano del rapper franco-algerino Soolking, che ha scalato le chart francesi dei singoli più venduti con oltre 34 milioni di ascolti, entrando nella top 10 di Radio Airplay France e raggiungendo la terza posizione nella classifica singoli (SNEP).

Una collaborazione che testimonia quanto il mondo del latin urban stia diventando un linguaggio globale, contaminandosi con i generi e gli stili delle scene artistiche di paesi distanti dal Sudamerica. Il giovane rapper e cantante ha infatti impresso negli ultimi anni il proprio marchio nella scena urban nazionale affermandosi tra i più interessanti interpreti delle sonorità del reggaeton e della latin trap in Italia. Boro Boro reinterpreta e imprime il suo stile alla traccia confermando la sua credibilità in questo genere. (ANSA).