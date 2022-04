Musei Reali, la realtà aumentata conquista la Galleria Sabauda

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Con la nuova app di gamification 'Mrt Play, Conquista la Galleria Sabauda', scaricabile dal proprio smartphone, da oggi si può compiere una visita nel museo torinese con un percorso guidato che invita a 'giocare' con le opere approfondendo al tempo stesso contenuti culturali.

"Non si tratta di un videogioco, ma di una visita in loco, di realtà aumentata, che si può fare solo venendo fisicamente al museo", spiegano Rossella Arcadi e Giorgia Corso, responsabili dei Servizi Digitali e dei Servizi Educativi dei Musei Reali. Il progetto, sostenuto da Compagnia di San Paolo con il bando Switch-Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura,, vuole essere infatti un invito ai più giovani per visitare un museo antico in modo innovativo e anche ludico. "I ragazzi possono 'giocare da soli' o in squadra con i famigliari o gli amici in visita con lui - spiega Arcadi - e avvicinarsi così ai reperti e alle opere custodite in Galleria scegliendo come accompagnatore un personaggio con il quale fare il 'viaggio' tra i sei proposti, Clementina pittrice di corte, un giovane Cavour, il Duca Carlo Emanuele I oppure la restauratrice, la curatrice o il ricercatore del Museo". Il progetto, realizzato con Vivivalab SL, fa parte di un ampio piano di digitalizzazione che vedrà a breve il lancio del nuovo sito e un nuovo sistema di segnaletica. "Guardiamo al futuro per creare il pubblico futuro dei musei - conclude Arcardi - non basta più proporre ciò che piace a noi". (ANSA).