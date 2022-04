Lavazza e Saype, quando la sostenibilità diventa arte

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - E' da Venezia, dagli spazi dell'Arsenale, che Lavazza rinnova oggi la sua storia ultracentenaria per raccontare la sostenibilità e un percorso di sviluppo rispettoso dell'ambiente. L'azienda italiana del caffè lancia il suo messaggio grazie alle opere di Saype, e alla sua visione artistica del tema della sostenibilità. Due braccia che si uniscono, un modo per creare simbolicamente una catena umana e sottolineare l'importanza dello stare insieme. Lavazza e Saype si sono 'incontrati' in occasione della 59/a Biennale Arte, dove, sotto l'hashtag #EmbracingVenice", è stato aperto all'Arsenale "Beyond walls", un percorso di arte positiva che presenta le opere dell'artista franco-svizzero. Venezia fa parte delle 12 tappe finora realizzate da Saype, con un'apertura che avviene nella giornata mondiale della Terra. Negli ultimi vent'anni l'impegno di Lavazza, ha sottolineato l'azienda, è stato rivolto al rispetto del lavoro e dell'ambiente grazie a 31 progetti che coinvolgono 130mila coltivatori di caffè in 19 Paesi. Curiosa la particolare tecnica pittorica di Saype, che grazie allo studio di materiali che ogni volta si adattano al suolo, esprime concetti effimeri in una tela particolare. È infatti il suolo il luogo dove dipinge, adattando le tecniche e i materiali, lo studio e la creatività, sull'erba o sulla sabbia. Attraverso un'opera di grande impatto visivo, ma che svanirà nel giro di pochi giorni, il gruppo Lavazza vuole richiamare l'attenzione sulla fragilità della vita sulla terra e le responsabilità umane nei confronti degli altri esseri viventi. 'L'abbraccio' di Saype ha percorso il Canal Grande, arrivando fino in bacino San Marco e venendo ospitato all'interno dell'Arsenale. (ANSA).