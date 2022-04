Fondazione Crc, Ezio Raviola nuova presidente

(ANSA) - CUNEO, 21 APR - Ezio Raviola, imprenditore monregalese nel settore delle bevande di 54 anni, è stato nominato nel pomeriggio presidente della Fondazione Crc di Cuneo. Succede a Gianni Genta, da oltre un anno impossibilitato a proseguire il suo mandato per i problemi di salute legati al Covid.

Il Consiglio Generale dell'ente di via Roma a Cuneo ha indicato Raviola all'unanimità. L'albese Francesco Cappello è stato confermato vicepresidente e indicato come vicario e sarà affiancato dal vicepresidente Enrico Collidà, avvocato cuneese.

Claudia Martin, nominata dal Comune di Cuneo, è stata indicata come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale sono stati confermati i consiglieri Giuliano Viglione, Davide Merlino e Paolo Merlo. (ANSA).