Alessandria: Cirio,Regione e Comune insieme per suo sviluppo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 APR - Visita al Palazzo Comunale di Alessandria per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in città per gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco gli ha illustrato i principali progetti dell'amministrazione comunale.

Dal Distretto Urbano del Commercio, con tanto di logo, a 'Floreale', Mostra Mercato ai Giardini, al via domani, con espositori da Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana. "Regione e Comune lavorano insieme per lo sviluppo di Alessandria, città centrale per le politiche e strategie regionali", afferma Cirio.

