A Saluzzo artigianato e arte con Start/Storia e Arte

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Apre domani la sesta edizione di Start/SToria e ARTe Saluzzo, che fino al 12 giugno trasforma la cittadina in provincia di Cuneo nella capitale dell'Antiquariato, dell'Artigianato e dell'Arte Contemporanea.

Con un calendario ricchissimo che prevede in successione l'84/a Mostra Nazionale dell'Artigianato, la 27/a Mostra di Arte Contemporanea - Saluzzo Arte by Paratissima, il 44/o Premio Matteo Olivero per l'Arte Contemporanea e la 45/a Mostra Nazionale dell'Antiquariato unite sotto il tema del RI-Abitare all'insegna dei cambiamenti sociali dettati dalla pandemia.

Cuore vivo di Start è la Mostra Nazionale dell'Artigianato aperta fino all'8 maggio, una manifestazione ormai tradizionale e identitaria del saluzzese e delle terre e valli del Monviso, ma anche in continuo mutamento in linea con i tempi. Saranno 50 gli artigiani e le ditte che popoleranno con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa, la 'Casa dell'Artigianato e la 'Via degli Artigiani' fra il Porticato dell'Antico Palazzo Comunale e l'ex Convento delle Orsoline.

Tra le novità di quest'anno c'è la curatela di Paratissima per la 27/a Mostra di Arte Contemporanea dal 30 aprile al 22 maggio negli spazi restaurati, e restituiti alla collettività, de Il Quartiere Ex Caserma Musso di Saluzzo, con una trentina di giovani emergenti ma anche già noti, tra cui Domenico Borrelli, Carlo Doria, Enrico Iuliano e Walter Visentin e Davide Dileo, più noto come Boosta e storico fondatore dei Subsonica. (ANSA).