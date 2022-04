Ucciso in piazza Asti, condannato a 16 anni datore di lavoro

(ANSA) - ASTI, 20 APR - E' stato condannato a 16 anni di reclusione, con il rito abbreviato, Stefano Bagnasco, imputato per l'omicidio di Francesco Indino, autista in servizio per la sua azienda. Il gup Belli ha accolto la richiesta di pena formulata dai pm lo scorso 16 marzo.

L'omicidio avvenne nel giugno 2015, in piazza Campo del Palio ad Asti, ma Bagnasco, che è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 200 mila euro in favore della famiglia della vittima, si è sempre dichiarato innocente. All'epoca dei fatti Bagnasco era il datore di lavoro di Indino, che aveva 54 anni ed era padre di quattro figli Secondo l'accusa, il movente dell'omicidio sarebbe stato legato a un debito di ventimila euro. Il cadavere dell'autista venne trovato da un passante, all'alba del giorno dopo, accanto al grande camion frigo della ditta.

"Non nascondiamo grande delusione per questo esito - è il commento alla sentenza dell'avvocato difensore Alberto Avidano - Bagnasco si è sempre fermamente dichiarato estraneo al fatto, e in questo processo non è mai emersa una prova piena del suo coinvolgimento. Rispettiamo, come ovvio, il libero convincimento del giudice, ma faremo certamente appello, non appena saranno rese note le motivazioni, fermamente convinti che il quadro indiziario emerso dalle indagini debba esser letto in chiave assolutoria". (ANSA).