Truffa del finto carabiniere,nuove accuse per padre e figlio

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Una nuova misura cautelare è stata notificata a C.G e C.V, padre e figlio di 55 e 26 anni, già in carcere per aver rubato nell'abitazione di una anziana monili in oro del valore di circa 10mila euro. Sono accusati di altri tre tentativi di furto, a cavallo tra febbraio e marzo, tutti in danno di vittime ultraottantenni, in Rivoli (TO) e Torino, due dei quali in concorso col figlio.

Secondo quanto accertato dalla polizia, il modus operandi era sempre lo stesso. Il padre si fingeva carabiniere e, con la scusa di verificare eventuali furti in abitazione, carpiva la fiducia degli anziani proprietari di casa per poi fuggire con soldi e gioielli sull'auto guidata dal figlio, che faceva da palo. Arrestati in seguito a un furto messo a segno lo scorso ottobre, nel quartiere Mirafiori, ai danni di una coppia di anziani, grazie anche all'apparato di registrazione audio/video a controllo remoto presente nella loro abitazione, le successive indagini hanno permesso agli investigatori dela polizia di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dei due in merito ad altri colpi analoghi. (ANSA).