Sanità: flash mob minoranze in Regione, no tagli psichiatria

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Le minoranze di centrosinistra sono scese in campo oggi davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, per dire "no ai tagli sulla non autosufficienza e la psichiatria", previsti dalla Giunta di Alberto Cirio nel bilancio 2022 della Regione. La manifestazione è un flash mob organizzato dalle associazioni del Terzo Settore prima dell'apertura della seduta di oggi, che avvia in Aula i lavori per l'approvazione del bilancio regionale.

"Tagliare le risorse per i non autosufficienti e i disabili psichici - ha detto Mario Giaccone della Lista Monviso, presente con gli altri capigruppo delle opposizioni, che stanno prendendo via via la parola - significa colpire i più deboli e mettere in difficoltà malati gravi e le loro famiglie, una scelta grave e per noi inaccettabile".

Il documento di bilancio prevede di ridurre gli stanziamenti per questo settore di circa il 20%, passando da 55 a 45 milioni.

