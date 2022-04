Reati da 'Codice rosso', nel Biellese casi in aumento

(ANSA) - BIELLA, 20 APR - Si confermano in costante aumento nel Biellese tutti i reati che rientrano nel capitolo 'Codice rosso': maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali e su minori. Non a caso giovedì 21 aprile il Sindacato italiano militari carabinieri, con il patrocinio della Provincia di Biella e del Comune di Mongrando, organizza un incontro dal titolo "Codice Rosso, contrasto alla violenza di genere".

"È fondamentale continuare a promuovere l'informazione su un tema tanto importante quanto attuale, senza mai abbassare la guardia, anche in considerazione dei numerosi casi di cronaca che ogni giorno accadono nel nostro Paese e non solo", commenta il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo che ha appoggiato l'iniziativa.

Gli ultimi dati della Procura di Biella parlano di 114 notizie di reato per maltrattamenti in famiglia nell'ultimo anno.

