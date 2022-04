Prime deboli piogge, più forti giovedì e nel weekend

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Prime deboli piogge in Piemonte, finora pochi millimetri sulla fascia montana e pedemontana, pioviggine a Torino. Le precipitazioni più intense sono previste domani, accompagnate - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - da un progressivo calo della quota dello zero termico, a 1.800-1.900. Venerdì il minimo di pressione si sposterà verso est, favorendo schiarite sulla regione. Nel fine settimana le previsioni Arpa indicano un "nuovo e più marcato peggioramento del tempo" sul Piemonte. con la quota della neve inizialmente a 1.800 metri e poi in discesa a 1.400. (ANSA).