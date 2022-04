Perde controllo auto e abbatte statua, ferito automobilista

(ANSA) - NOVARA, 20 APR - La Testa di Cavallo, scultura in metallo dell'artista Helidon Xhixha posta al centro della rotonda El Alamein a Novara, è stata distrutta nella notte da un'auto impazzita. Il conducente ha perso il controllo, ha attraversato la rotonda abbattendo la statua ed è finito contro il muro di un palazzo.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al conducente, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'automobilista è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La statua era stata collocata nella rotonda nel 2004. (ANSA).