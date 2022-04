Nuova Industria Torinese,accordo da 14mln con ElectricBrands

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Nuova Industria Torinese, azienda italiana nata che produce e commercializza veicoli elettrici su due ruote, ha siglato presso la Pista del Lingotto - luogo simbolo dell'automotive - un contratto per la distribuzione dei propri scooter e monopattini elettrici nella rete vendita europea della tedesca ElectricBrands per un valore di 14 milioni di euro all'anno.

Per l'azienda torinese l'accordo - si legge in una nota di Nuova Industria Torinese - segna l'inizio di una importante fase di crescita e consolidamento, con nuove risorse fondamentali per affrontare l'incremento dei volumi della produzione industriale e proseguire con lo sviluppo di nuovi veicoli.

"La vera forza di questa sinergia - commenta César Mendoza, ceo e Founder di Nito - è caratterizzata dal fatto di arrivare al momento giusto con dei prodotti tanto straordinari quanto complementari, che assieme creano una gamma in grado di soddisfare le richieste sia del mercato consumer che professionale". "Questo accordo permetterà all'attuale rete europea di circa 800 punti vendita un'ulteriore crescita - dichiara il Fondatore di ElectricBrands Ralf Haller - portando grandi risultati a tutto il nostro network e, soprattutto, offrendo una mobilità davvero alternativa". (ANSA).