Operata da sveglia, salva donna incinta con grave infezione

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Colpita da una gravissima infezione polmonare e del torace, una donna di 39 anni incinta alla 17esima settimana è stata operata da sveglia per evitare rischi alla gravidanza. È stato così possibile trattare per via mini-invasiva la grave infezione, potenzialmente letale, evitando l'anestesia generale per il rischio di gravi conseguenze sul feto o di aborto. Ricoverata al Mauriziano di Torino, l'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette della Città della Salute. Madre e feto sono salvi. (ANSA).