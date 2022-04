Atterraggio emergenza per aereo da turismo, pilota illeso

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 APR - E' rimasto fortunatamente illeso il pilota di un piccolo aereo da turismo, costretto a un atterraggio di emergenza in un campo nella frazione Sottovalle di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure, l'uomo - un cittadino svizzero, in Italia per il periodo pasquale - ha riferito che, all'improvviso, il motore si è spento. Dall'alto la zona individuata sembrava pianeggiante ma, in realtà, si è rivelata con diversi dislivelli, tanto da far ribaltare il velivolo dopo aver toccato terra. Il pilota, uscito da solo dalla carlinga, è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri.

