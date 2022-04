Morto Armando Di Raimondo, storico del Gaviese

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 APR - E' morto a 77 anni Armando Di Raimondo, genovese di nascita ma gaviese d'adozione. Dirigente d'azienda, storico e scrittore, trascorreva parte del tempo libero a Bosio, nella casa della moglie, ed era grande appassionato di Gavi e della sua storia. Un interesse nato dal ritrovamento negli archivi del capoluogo ligure di numerosi documenti lì trasferiti dalla fortezza che sorge sul monte del paese. E' stato tra i fondatori dell'associazione 'Amici del Forte di Gavi', cui dedicò diverse opere, approfondendo anche la storia novese.

"E' una perdita che impoverisce tutta la comunità di Gavi, cui ha dato un valore aggiunto - sottolinea il sindaco Carlo Massa - Quella stessa Gavi che proprio lui ha contribuito a far conoscere". "Per ricordarlo, come amministrazione - aggiunge il vicesindaco Valerio Eugenio Alfonso - potremmo pensare di dedicargli l'impianto di risalita al Forte cui stiamo lavorando.

Armando ha partecipato a riunioni, anche con Soprintendenza e Polo Museale di Torino. Previsti un primo tratto su sentiero e il resto del percorso in ascensore, il tutto scavato all'interno del monte, senza necessità di ricorrere ad espropri". (ANSA).