Università: a Unito la ricerca del futuro, terza per qualità

(ANSA) - TORINO, 15 APR - L'Università di Torino è il terzo ateneo in Italia per qualità della ricerca e per la valutazione della ricerca dei ricercatori neoassunti, "a conferma delle buone politiche messe in atto a sostegno dell'innovazione e per il reclutamento di nuove forze". L'Università di Torino si conferma un polo di eccellenza nazionale anche per quanto riguarda la formazione alla ricerca con un giudizio, alla qualità dei propri dottori di ricerca, secondo solo al Politecnico di Milano tra i grandi Atenei. Emerge dall'analisi dei risultati Vqr (Valutazione della Qualità della Ricerca) per il periodo 2015-2019 presentati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

Ottima posizione anche per le ricadute sociali e culturali in rapporto alla terza missione, in cui rientra il progetto Cavallerizza che prevede la nascita di un vero distretto culturale nel cuore della città e valorizza le scienze umanistiche e sociali, eccellenza dell'Ateneo. U altro risultato importante è quello riscontrato nelle ricadute sul tessuto industriale, sociale e culturale. "Le valutazioni Anvur - commenta il rettore Stefano Geuna - proiettano l'Università di Torino in posizioni sempre più di vertice nelle classifiche degli atenei statali e la confermano come un'eccellenza assoluta della ricerca italiana. Un risultato straordinario conseguito grazie a strategie di sviluppo che hanno messo al centro dell'investimento tutte le componenti del sistema universitario: prima di tutto le competenze e i talenti delle ricercatrici e dei ricercatori, ma nondimeno spazi confortevoli e adeguati nei quali studiare e lavorare, l'internazionalizzazione delle esperienze, i servizi tecnico-amministrativi di supporto all'attività scientifica" (ANSA).