Ucraina: Geuna, università luogo universale formazione

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "L'università è luogo universale della formazione, nel quale le giovani generazioni progettano e costruiscono il loro futuro. Qui si realizza il principale investimento nella pace, nel rispetto delle diversità e del benessere psico-fisico delle persone. Un diritto, questo, che non deve essere precluso a nessuno nell'interesse di tutti". Il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, replica così al console onorario dell'Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti, sulle borse di studio che l'ateneo mette a disposizione anche degli studenti russi e bielorussi.

"Il supporto con borse di studio per studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori ucraini, russi e bielorussi è pienamente in linea con la missione costituzionale dell'università di garantire il diritto allo studio a chi ne sia privato", sottolinea Geuna, precisando che "del finanziamento complessivo di quasi 700mila Euro per l'emergenza, meno del 7% è destinato a garantire le esigenze di sussistenza di studentesse e studenti russi e bielorussi iscritti a UniTo". (ANSA).