Spaccio di droga nelle campagne di Alessandria, tre arresti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 APR - Sequestro di droga da parte della polizia di Alessandria, che ha smantellato un fiorente traffico di stupefacenti arrestando tre uomini di origini marocchini, senza fissa dimora tra i 30 e i 40 anni, uno dei quali latitante dal maggio scorso dopo essere evaso dai domiciliari. La Squadra Mobile della Questura ha tolto dal mercato 112 grammi di cocaina, 203 di eroina e altri oppiacei, oltre a 218 grammi di hashish. Sequestrati anche diversi telefonini, un'auto, risultata a noleggio e restituita, un orologio falso e due machete, che i tre utilizzavano per intimorire i clienti, provenienti anche da altre province.

A far scattare le indagini le segnalazioni dei residenti di Predosa, Castelspina, Castellazzo Bormida, Mandrino e Carpeneto, che la banda aveva scelto per spacciare. "Una risposta rapida a chi chiedeva maggiore sicurezza - sottolinea Riccardo Calcagno, dirigente della Squadra Mobile di Alessandria - Sono orgoglioso del mio personale, che ha saputo agire senza mettere in pericolo alcuno". (ANSA).