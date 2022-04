Covid: Rotary e Usaid alleati contro effetti pandemia

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Usaid, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, tramite la Fondazione Rotary, ha stanziato 5 milioni di dollari da spendere sul territorio italiano per contrastare l'impatto del Covid sulle diverse sfere della vita della popolazione. Dopo aver ricevuto, lo scorso anno, due contributi da 100 mila dollari ciascuno per donare dei tablet per la Dad ai ragazzi delle fasce più deboli, quest'anno il Distretto Rotary 2031 Alto Piemonte e Valle d'Aosta, ha invece destinato la terza tranche all'acquisto di concentratori di ossigeno portatili da distribuire a Rsa e case di riposo locali.

Risorse che sono state spese, unendo le forze con il Distretto 2032 Basso Piemonte e Liguria, per un progetto a sostegno di 62 strutture per anziani ancora in condizioni di emergenza endemica, ma anche per l'assistenza quotidiana degli anziani. Dal 2007, il partenariato fra Rotary e Usaid ha impegnato 18 milioni di dollari fino al 2025 e ha migliorato la vita di circa mezzo milione di persone. (ANSA).