Vino: Bosca lancia 'Attraggo', nuova linea di spumanti

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Nuova linea di spumanti creata dalla storica cantina canellese Bosca: si chiama 'Attraggo'.

Destinata al canale ho.re.ca, "nasce dalla rivisitazione di due storiche etichette - Madame e Monsieur Bosca - create da Luigiterzo Bosca come inno all'amore per sua moglie e presentate, allora, come due spumanti: uno dedicato a un uomo, l'altro a una donna - spiega Pia Bosca, ceo dell'azienda di Canelli - La nuova linea abbraccia esigenze allargate per differenti utilizzi: dalla mixology al tutto pasto'". Due le versioni "Cuvée Brut Nature" e "Cuvée Dolce". (ANSA).