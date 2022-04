Todays 2022 con Tash Sultana, Dijon e i Geese

(ANSA) - TORINO, 14 APR - TOdays, il festival promosso dalla Città di Torino, torna per la sua 7/a edizione dal 26 al 28 agosto 2022, con 96 artisti di 16 band, delle quali 11 in esclusiva nazionale e 14 per la prima volta a Torino.

Organizzato da Fondazione per la Cultura di Torino, Todays conferma anche quest'anno la sua vocazione d'avanguardia, la sua sostenibilità (con certificazione Uni Iso 2021) e la sua natura visionaria "mirata a superare ogni tipo di barriera e di confine", spiega il direttore artistico Gianluca Gozzi.

"Alla fine dell'estate, da sei anni, Torino, con la sua periferia, Barriera di Milano, diventa una delle mete europee per i giovani e gli appassionati della musica rock d'avanguardia", commenta l'assessora alla Cultura della Città, Rosanna Purchia. "La città sta rinascendo anche attraverso i grandi eventi e i grandi festival come Todays", aggiunge l'assessore a sport e grandi eventi, Domenico Carretta.

I concerti si terranno nel grande prato verde di sPazio211 e nell'ex fabbrica Incet dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'intero programma il 13 luglio. Tra gli artisti annunciati ad oggi Geese, i cinque adolescenti di Brooklyn con la loro musica tra il post-punk, il math e il rock progressivo; Alynda Segarra, portoricana cresciuta nel Bronx , capace di mescolare Patti Smith, il punk e le percussioni africane, il californiano Dijon e, infine, Tash Sultana, nominata per 6 Aria Awards con il suo rock alternativo, il suo talento di matrice gender queer e il suo miliardo di strem a livello mondiale.a (ANSA).