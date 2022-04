Tim porta con Fibercop fibra ottica ultraveloce a Rivalta

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Tim, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà a Rivalta un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 2,4 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.

La città piemontese, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop. La nuova rete super-veloce consentirà di assecondare al meglio anche le esigenze legate allo smart working e alla didattica a distanza.

Gli interventi, che saranno coordinati da Tim, inizieranno a breve in molte zone della città, con l'obiettivo di collegare oltre 4.700 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

"Già prima dell'arrivo del Covid e della conseguente maggiore necessità di utilizzare la rete anche per l'agire quotidiano, si pensi alla dad, agli studi medici o in alcuni casi anche alla spesa, l'amministrazione aveva sollecitato l'arrivo della fibra sul territorio. Questa esigenza si è resa ancora più necessaria negli anni della pandemia", spiega Agnese Orlandini, vicesindaco della Città di Rivalta.

"Grazie agli ingenti investimenti di Tim, Rivalta rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra" aggiunge Giampaolo Crivello, responsabile Field Operations Line Torino e Valle D'Aosta di Tim. (ANSA).