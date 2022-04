Stellantis: piattaforme Qualcomm per le auto connesse

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Stellantis sceglie le piattaforme tecnologiche di Qualcomm Technologies per le auto connesse. Le due aziende avviano una collaborazione pluriennale in ambito tecnologico, volta a utilizzare i più recenti progressi del digital chassis Snapdragon per esperienze in-vehicle intelligenti, personalizzabili e immersive per milioni di veicoli dei 14 brand di Stellantis, a partire dal 2024.

Questo accordo - spiega una nota - faciliterà il piano di Stellantis di far convergere tutti i domini software in un processo di High Performance Computing, sfruttando per tutti i principali veicoli le piattaforme automotive Snapdragon a basso consumo e dalle prestazioni elevate, oltre a contribuire ad assicurare la filiera Stellantis per i componenti strategici.

La prima applicazione sarà destinata al brand Maserati.

"La partnership tecnologica con Qualcomm Technologies è un altro esempio della nostra volontà di individuare leader di settore altamente specializzati, interessati a partecipare al percorso di trasformazione dei veicoli con un approccio guidato dal software, collaborando con i nostri team interni, così ricchi di passione e talento. Questo permetterà di soddisfare al meglio le necessità legate agli stili di vita dei clienti, attraverso funzionalità sicure, personalizzate e sempre connesse", commenta Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

"Qualcomm Technologies è onorata di ampliare la propria collaborazione con Stellantis per ridefinire i veicoli del ventunesimo secolo, apportando sui modelli futuri le soluzioni digital chassis Snapdragon per l'abitacolo digitale", afferma Cristiano Amon, presidente e ceo di Qualcomm Incorporated.

