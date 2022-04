Meteo: Pasqua con nuvole e rovesci su Alpi, sole a Pasquetta

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Vigilia di Pasqua con nuvole in Piemonte. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano la possibilità di "rovesci e temporali moderati sulla fascia montana e pedemontana alpina e venti sostenuti sulle zone di pianura". Condizioni meteo perturbate fino al primo mattino della domenica di Pasqua, quando Arpa prevede "cielo irregolarmente nuvoloso, piovaschi residui e temperature in calo". Netto miglioramento nella tarda mattinata, "grazie alla graduale espansione di un'area di alta pressione atlantica", tempo stabile e rialzo delle temperature a Pasquetta.

Dalla metà della prossima settimana speranze per un nuovo cambiamento del tempo verso condizioni più idonee al ritorno di piogge più diffuse e abbondanti. (ANSA).